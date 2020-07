Suposto autor de feminicídio em Fonte Francês alegou estar bêbedo na altura que matou companheira

9/07/2020 23:41 - Modificado em 9/07/2020 23:41

O homem que matou a companheira depois de a empurrar de uma escada, em Fonte Francês, teve a prisão preventiva decretada, na segunda-feira, 06, segundo informou ao NN, nesta quinta-feira (09), fonte judicial.

Após ser apresentado às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoais, foi-lhe aplicado Prisão Preventiva.

Conforme informações apuradas por este online, o indivíduo que empurrou Irene Matias, das escadas, alegou durante o interrogatório judicial que não se lembrava do sucedido por estar bêbedo na altura do ato.

O caso ocorreu na noite do último sábado (04), na casa onde moravam. De acordo com a polícia, o homem teria empurrado a vítima da escada após esta revidar de uma agressão durante uma discussão entre o casal. Segundo informações, a mulher era de Salamansa e neste dia foi visitar os familiares e após o regresso a casa teve este triste destino.

Depois da agressão, o suspeito foi-se entregar na Esquadra de Monte Sossego.

De acordo com o agressor, ele e a mulher teriam discutido, neste dia, que Irene Matias completava 51 anos, mas não se lembra do que aconteceu porque estava bêbado. “Quando ela estava descendo a escada, ele empurrou-a”, contou a nossa fonte, citando declarações do agressor.

Conforme apuramos, esta não seria a primeiro vez que o suspeito teria agredido a mulher.