PJ detém dois homens suspeitos de vários crimes em Chã de Alecrim e arredores da Laginha

9/07/2020 23:30 - Modificado em 9/07/2020 23:30

Com idades compreendidas entre os 24 e os 35 anos, suspeitos da prática de uma série de crimes de roubos com violência sobre pessoas e furto qualificado, os dois homens foram detidos esta quarta-feira, 08, fora de flagrante.

Conforme comunicado da Polícia Judiciária, os suspeitos, vinham sendo investigados desde do mês de abril, atuavam com maior incidência em Chã de Alecrim e arredores da Laginha, onde, fazendo uso de armas brancas, sob ameaças, apoderavam-se de objetos pessoais das vítimas, como telemóveis, dinheiro e objetos em ouro.

A detenção foi efetuada pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), Brigada dos Crimes Contra o Património, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Os detidos, que possuem antecedentes criminais, tendo cumprido penas de prisão por crimes da mesma natureza, foram presentes, esta quinta-feira, 09, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoais.

No Sal, foi detido, também fora de flagrante delito, na localidade de Chã de Matias, Espargos, um indivíduo do sexo feminino, de 42 anos, suspeita da prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco.

A detida foi presente esta quinta-feira, 09, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada Prisão Preventiva.