Cidade da Praia regista a sua 13ª morte de Covid-19

9/07/2020 17:15 - Modificado em 9/07/2020 17:15

A cidade da Praia registou esta quinta-feira mais um óbito provocado pela covid-19, sendo a 13ª vítima na capital do país e a 19ª a nível nacional. Trata-se de um homem de 66 anos que tinha antecedentes de diabetes e hipertensão e que estava internado à vários dias no Hospital Agostinho Neto.

Esta é a 13ª morte relacionada com a covid-19 na cidade da Praia, elevando para 19 o total nacional. Sal com 4, Boa Vista 1 e São Vicente 1 são as outras ilhas que registam óbitos desde o início da pandemia da covid-19 no país.

Isto, num dia em que o país voltou a registar mais 11 casos positivos de covid-19, todos na ilha de Santiago, sendo 9 na Cidade da Praia e 1 em São Miguel.

Conforme avançou o Ministério da Saúde, 162 amostras acusaram negativo, nomeadamente, 69 da cidade da Praia, 10 de São Miguel, 1 de São Domingos, 2 de São Salvador do Mundo, 69 de São Vicente e 11 da ilha de Santo Antão.

Com a atualização dos dados, o país passa a contabilizar, neste momento, 1.552 casos positivos acumulados e 19 óbitos.