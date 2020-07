Militares do Comando da 2ª Região Militar do Sal há mais de uma semana à espera de resultados de testes PCR

Os militares da 2ª Região Militar do Sal que testaram positivos para testes rápidos no passado dia 29 e 30 de junho, ainda estão à espera do resultado dos testes PCR.

Neste grupo de 39 militares, estão oficiais, sargentos e praças, que aguardam pelos resultados dos testes PCR, realizados na sequência de testes rápidos para a deteção de anticorpos.

Na altura foram recolhidas amostras de secreções nasofaríngeas dos militares testados positivos para fazer o PCR-2 (Teste para detecção de coronavírus), visto que o teste rápido não deteta especificamente o novo coronavírus (Sars-CoV-2), mas sim os anticorpos produzidos pelo organismo depois de a infeção ter ocorrido.

Desde então os militares que testaram positivo nos testes rápidos foram colocados em isolamento, pelo que esta demora está a causar um certo desconforto no seio destes militares que há muito anseiam pelos resultados.

De realçar que o atraso na divulgação dos resultados das amostras tem levado muitos salenses a um certo desespero, como é o caso da internauta, Odete Nascimento, que começa a sua publicação questionando a demora no anúncio dos resultados da ilha. “Esperas muitos dias pelo resultado, mas não dizem nada. Sentes muitas dificuldades, mas ligas para a Linha Verde, no intuito de pedir apoio, pelo que nos aconselham a ficar em casa a tomar medicamentos até que cheguem os resultados” escreveu.