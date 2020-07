Máscaras descartadas nas ruas causam desconforto no Mindelo

9/07/2020 15:15 - Modificado em 9/07/2020 15:16

O uso de máscaras descartáveis tornou-se comum no dia-a-dia dos cidadãos como forma de prevenção do novo coronavírus, mas algumas pessoas depois de as utilizarem não as coloca no lixo como as normas. Pelas ruas do Mindelo já começa a ser visível este tipo de resíduos atirados simplesmente para o chão.

As máscaras de protecção são recomendadas como equipamento de proteção contra a infecção covid-19, provocada pelo novo coronavírus, no entanto, o facto de serem descartáveis e, como o nome indica, não reutilizáveis, está a provocar um problema de lixo nas ruas da ilha, e nesse sentido, um perigo para a saúde pública.

Depois de usada, devem ser logo deitados no lixo, já que podem estar infectadas, mas alguns optam por simplesmente as deitar no chão, à beira de estradas, como tem notado este online em alguns pontos da cidade do Mindelo. Neste caso concreto, a máscara foi descartada no Parque da ilha, local diariamente frequentado muitas crianças para o seu lazer.

Também muitos mindelenses através das redes sociais têm postado fotos sobre alguns actos desse género, protagonizado por alguns munícipes.

De recordar que, devido à pandemia do COVID-19 é uma obrigação usar a máscara como medida de prevenção e contenção do contágio, todos os cidadãos têm de usar.