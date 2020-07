Jovane Cabral eleito melhor jogador do mês de junho da I liga portuguesa

9/07/2020 00:40 - Modificado em 9/07/2020 00:40

O jogador cabo-verdiano Jovane Cabral foi eleito o melhor jogador do mês de junho com 29,07 por cento (%) dos votos dos treinadores do principal escalão do futebol português.

O extremo de 22 anos, participou em todos os quatro jogos disputados pelo Sporting no mês passado, tendo apontado quatro golos, sendo uma das figuras da equipa na retoma da liga portuguesa.

Natural de Santa Catarina de Santiago, Jovane Cabral que há seis anos representava o Desportivo de Nhagar (Assomada), foi contratado na época 2013/2014 para representar os juniores do clube português.

O atleta estreou-se na selecção de Cabo Verde com 18 anos, num jogo amigável com o Luxemburgo, em Março de 2017.