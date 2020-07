Cabo Verde com mais 43 novos casos de Covid-19

Cabo Verde registou hoje 43 novos casos confirmados do novo coronavírus, aumentando para 1.542 o total de contaminações a nível nacional, anunciou o Ministério da Saúde e Segurança Social, em comunicado.

A ilha de Santiago registou o total dos 43 novos casos distribuídos da seguinte foram. Praia (34), Santa Cruz (4), Santa Catarina (1), Tarrafal de Santiago (1), São Miguel (1), São Domingos (1) e São Salvador do Mundo (1).

Conforme a mesma fonte, nas últimas 24 horas e referente a terça-feira, 07, os laboratórios de virologia da Praia e de São Vicente analisaram 245 amostras, das quais 43 resultaram positivos e 156 negativos, um dos quais de doente em seguimento.

Segundo informações do Ministério da Saúde, no laboratório de virologia da Praia, foram analisadas 200 amostras, sendo que a Cidade da Praia registou 34 casos positivos e 110 negativos, Santa Cruz com quatro casos positivos e 22 negativos, Santa Catarina uma positivo e três negativos.

Na ilha de Santiago, as amostras do concelho de Tarrafal de Santiago confirmaram um positivo e um negativo, São Miguel com um positivo e um negativo, São Domingos um positivo e três negativos e São Salvador do Mundo com um positivo e 17 negativos.

Já o laboratório de virologia de São Vicente analisou 45 amostras, tendo resultado zero positivos e 44 casos negativos e ainda um exame de controlo de doentes em seguimento na ilha de São Vicente, cujo resultado se manteve positivo.

Com esta actualização de dados, o país passa a registar um acumulado de 1.542 casos de covid-19, dos quais 18 óbitos, dois doentes transferidos para os seus países de origem, 726 pessoas recuperadas e 796 casos ativos.