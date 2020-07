Mar d’Canal vai regressar em agosto à rota Santo Antão/São Vicente

8/07/2020 16:31 - Modificado em 8/07/2020 16:31

Passado mais de um ano, o navio Mar d’Canal vai voltar a operar na rota São Vicente/Porto Novo/São Vicente. O navio é um dos mais antigos a operar nesta rota.

O navio Mar d’Canal está parado desde 9 de abril de 2019, tendo a sua suspensão feita na altura a pedido da própria Naviera Armas, após uma inspeção determinada pelo sócio maioritário, António Armas, com o certificado de navegabilidade a expirar em junho do mesmo ano.

No entanto, com mudanças na composição da sociedade proprietária do navio Mar d’Canal, afirmando “já não há espanhóis na sociedade, agora somos dois cabo-verdianos como sócios únicos”.

O armador Adriano Lima garante que o navio vai regressar às viagens, em meados do mês de Agosto. O mesmo confirmou que o navio encontra-se desde terça-feira, 07, nos estaleiros navais da Cabnave para trabalhos de manutenção e reparação e Lima prevê que durem um mês.

“Após isso serão feitos os testes pós-docagem e a devida certificação, pelo que ainda este verão contamos ter o Mar d’Canal de regresso à carreira regular São Vicente/Porto Novo/São Vicente”, declarou Adriano Lima à Inforpress.

O navio, com 47 anos de existência, transporta passageiros e cargas há 17 anos na rota marítima São Vicente/Porto Novo/São Vicente.