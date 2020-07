Ryan Mendes assina pelo AL Nasr dos Emirados Árabes Unidos

8/07/2020 15:48 - Modificado em 8/07/2020 15:48

O jogador internacional cabo-verdiano, Ryan Mendes, após uma ligação de dois anos vai representar o Al Nasr, dos Emirados Árabes, deixando para trás o Al Sharjah.

O clube avançou que chegou a acordo com o Al Sharjah para a aquisição do passe de Ryan Mendes, num contrato entre o clube e o extremo válido por duas temporadas.

O atleta natural de São Vicente, disputou 55 jogos, tendo marcado 24 golos. Conquistou os títulos da Arabian Gulf League e a Supertaça Emirados Árabes Unidos.

Antes de rumar ao Al Sharjah, Mendes esteve ao serviço do Kayserispor da Turquia, onde o jogador realizou 46 jogos tendo marcado 8 golos.

O rapidíssimo extremo cabo-verdiano recorda-se começou a sua aventura futebolística a Europa em 2008 quando representou o Le Havre de França até 2012. No Le Havre, Ryan fez 93 jogos e marcou 22 golos. Depois de cinco épocas ao serviço do Havre, o jogador mudou-se para o Lille em 2013 onde ficou até 2015, altura em que foi emprestado ao Nottingham Forest da Inglaterra durante a temporada 2015/16. De Junho de 2016 a Janeiro de 2017, o atleta regressou ao Lille. Nas fileiras do clube francês, Mendes realizou durante as duas passagens, 73 jogos e assinou 9 golos. No Nottingham Forest, efectuou 32 jogos com 2 golos apontados.