São Vicente fica apenas com um caso ativo de covid-19

8/07/2020 15:42 - Modificado em 8/07/2020 15:42

Dos três pacientes que estavam em isolamento em São Vicente, dois receberam alta hoje, após a confirmação do segundo resultado negativo dos exames, pelo que neste momento a ilha tem apenas um caso ativo de covid-19. São Vicente tem neste momento 10 pessoas recuperadas da doença.

Os dois recuperados são pessoas provenientes da ilha do Sal, que submetidos ao teste rápido testaram positivos e que posteriormente foram confirmados com a doença após teste PCR.

Estes novos casos na ilha de São Vicente, recorda-se começaram a surgir no passado dia 31 de maio, quando uma grávida evacuada da ilha do Sal testou positivo para o novo coronavírus. Depois surgiram ainda mais 8 novos casos de covid-19, sendo a maioria de pessoas provenientes da ilha do Sal, um dos focos da pandemia da covid-19 no país. De realçar que durante esta pandemia a ilha tem o registo de um óbito.