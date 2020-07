Câmara de São Vicente vai construir doze habitação sociais em Bela Vista orçadas em 30 mil contos – c/vídeo

Com prazo de construção de oito meses, a Câmara Municipal de São Vicente, deu início esta segunda-feira, 07, ao arranque das obras de Habitação Social em Bela Vista, atrás da Rua de Boné.

Sendo a habitação um dos pilares fundamentais da Câmara de São Vicente, segundo o seu presidente Augusto Neves, a construção de habitações sociais tem sido “uma grande preocupação” destacando que desde do início da sua governação “esta câmara já construiu habitações em toda a ilha” e continua a construir.

Por seu lado, a vereadora de Acção Social e Desenvolvimento Local, Lídia Lima, destacou a construção de mais um complexo de habitação social, que segundo a vereadora, esta é uma das principais preocupações da câmara, principalmente, no que refere à área social. “Cerca de 90% do atendimento que recebemos na câmara está relacionado com problemas de habitação”, refere a vereadora.

Ciente do problema que existe na ilha, diz que a autarquia tem estado a trabalhar no sentido de resolver o mesmo problema.

São doze habitações, conforme o vereador da área de Património e Contratação Pública, Rodrigo Martins, apontando o início da construção de obras sociais em outras localidades, com o objetivo de melhorar qualidade vida de dos sanvicentinos.