Covid-19: Concelho da Praia regista mais um óbito elevando para 18 o total em Cabo Verde

7/07/2020 20:13 - Modificado em 7/07/2020 20:13

O município da Praia registou ontem mais uma morte por covid-19, a sua 12ª, elevando para 18 o número de vítimas do novo coronavírus em Cabo Verde.

Segundo as autoridades sanitárias, a vítima é um homem de 59 anos que sofria de outras patologias e que chegou ao Hospital Agostinho Neto na manhã de segunda-feira, transportado pelos familiares, já em estado de óbito e colhidas as amostras, estas vieram hoje confirmar a infeção.

Conforme o diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças do Ministério da Saúde, Jorge Barreto, a mais recente vítima de covid-19 em Cabo Verde apresentava sintomas respiratórios há cerca de sete dias, mas que ainda se desconhece o motivo por que não foi conduzido atempadamente ao Hospital.

Com mais esta morte Cabo Verde totaliza agora 18, sendo a cidade da Praia com 12, Sal 4, São Vicente, 1 e Boa Vista 1.

Jorge Barreto esclareceu ainda que Cabo Verde registou hoje mais 36 casos positivos do novo coronavírus e não 37 como referenciou o Ministério da Saúde no seu comunicado, elevando para 1.499 casos acumulados desde início da pandemia no país, entre as quais 726 recuperados, 755 casos ativos e 18 óbitos. O mesmo garantiu que a ilha do Sal registou nas últimas 24 horas duas altas e uma na cidade da Praia.