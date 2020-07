Covid-19. Cabo Verde atinge os 1.500 casos com o registo de mais 37 novos casos em Santiago e Sal

7/07/2020 16:04 - Modificado em 7/07/2020 16:04

Com mais 37 novos casos de covid-19 diagnosticados nas ilhas de Santiago (25) e Sal (12), o nosso país atingiu os 1.500 casos acumulados de covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social assegurou que das 254 amostras de 1 de julho a esta parte, que foram processadas nos laboratórios da Praia e de São Vicente, somam-se 37 casos novos confirmados, 210 negativos e 7 exames de controlo de doentes cujos resultados se mantiveram positivos.

O laboratório de virologia da Praia testou 165 amostras, sendo que 25 deram positivos, com 12 da Praia, 9 de Santa Catarina de Santiago e 4 de Santa Cruz. Ainda 137 amostras deram resultados negativos, sendo 61 da Praia, 44 de Santa Catarina de Santiago, 22 de São Salvador do Mundo, 4 Santa Cruz e 6 do Tarrafal de Santiago.

Foram ainda realizados três exames de controlo de doentes em seguimento na ilha do Sal, cujos resultados se mantiveram positivos.

Já o laboratório de virologia de São Vicente analisou 89 amostras, sendo 61 da ilha do Sal, que teve mais 12 novos casos e 49 negativos e ainda 24 amostras de São Vicente que testaram negativo para o novo coronavírus.

A mesma fonte adianta igualmente que foram realizados quatro exames de controlo de doentes em seguimento na ilha do Sal, cujos resultados se mantiveram positivos.

O país passa a contabilizar 1.500 casos positivos acumulados.