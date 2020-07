INSP assegura que laboratório de virologia de São Vicente está “operacional”

6/07/2020 23:12 - Modificado em 6/07/2020 23:12

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, assegurou que o laboratório de virologia de São Vicente não está com problemas, mas sim “operacional” e que já retomou esta segunda-feira a realização de testes de despiste de covid-19.

Explicação foi avançada esta tarde pela presidente do INSP, na conferência de imprensa diária sobre a evolução da COVID-19 em Cabo Verde, sobre a não realização de testes PCR por parte do laboratório de virologia de São Vicente, no fim-de-semana, deixando apreensivo alguns cidadãos.

“O laboratório de virologia de São Vicente está operacional. Não houve casos suspeitos e são só dois técnicos, então como não houve casos suspeitos urgentes tiveram o dia de descanso. Isto porque passam a semana toda a trabalhar. Mas já recomeçaram os trabalhos e amanhã já teremos reposta de São Vicente” explicou esta responsável.

De realçar que o Laboratório de Virologia de São Vicente, com capacidade diária de realização de 100 testes PCR, que funciona no Instituto do Mar (IMar) em espaço contíguo ao Laboratório de Produtos de Pesca, entrou em funcionamento a 05 de junho.

Maria da Luz Lima frisou ainda que os laboratórios de virologia do país, já analisaram cerca de 12 mil amostras.

Sobre o inquérito que vai apurar a circulação do coronavírus em Cabo Verde, esta afirmou que esta segunda-feira ficou concluída a fase de terreno, em que foram abrangidos todos os concelhos do país. “Neste momento está-se a dar a sincronização dos dados e depois o INE irá fazer a análise. Na sequência teremos os primeiros resultados preliminares, prevejo para daqui a uma semana e faremos a divulgação oficial” frisou.