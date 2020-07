Diretor Nacional de Saúde propõe uma abordagem humanizada no atendimento e seguimento das vítimas de VBG

6/07/2020 23:07 - Modificado em 6/07/2020 23:08

A ação de capacitação em Abordagem e Atendimento às Vítimas de Violência Baseada no Género (VBG) nas estruturas de Saúde, está direcionado aos técnicos de saúde a nível nacional, ministrada através de videoconferência.

Uma iniciativa do programa Nacional da Saúde Sexual e Reprodutiva da Direção Nacional de Saúde, em parceria com o Instituto da Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) e o UNFPA.

Esta ação de capacitação, conforme explicou o diretor Nacional Saúde, Artur Correia enquadra-se no atual contexto da COVID-19 e a mesma consiste numa densificação a nível da resposta do país face à problemática da VBG.

“Estamos a trabalhar para termos uma abordagem humanizada no atendimento e seguimento das vítimas de VBG nas nossas estruturas” explicou.

Segundo Artur Correia, esta formação é dirigida a todos os médicos e enfermeiros das estruturas de saúde do país com intuito de os imponderar para fazer face a esta problemática.

A sessão de abertura que teve lugar na manhã deste segunda-feira, dia 06 julho, foi presidida pelo diretor Nacional Saúde, Artur Correia na presença do Representante do UNFPA, Opia Kumah e da presidente do Instituto da Igualdade e Equidade de Género, Rosana Almeida.