Cabo Verde regista mais 51 pessoas recuperadas de Covid-19 e total sobe para 723

6/07/2020 20:04 - Modificado em 6/07/2020 20:05

O diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, informou hoje que nas últimas 24 horas registou-se a recuperação de mais 51 pessoas de Covid-19, todos na cidade da Praia, perfazendo 723 no total do país.

Jorge Barreto fez esta afirmação na conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da covid-19 em Cabo Verde, acrescentando que a cidade da Praia tem agora 571 pessoas recuperadas da doença. O Sal tem (20), Boa Vista (54), Santa Cruz (58), São Vicente (8), São Miguel (1), Tarrafal de Santiago (3), São Domingos (3), Santa Catarina de Santiago (2) e Ribeira Grande de Santo Antão (3).

Conforme avançou o médico infeccionista, aos 12 novos casos hoje confirmados, juntam-se mais 23 casos suspeitos, sendo 10 em Santa Catarina de Santiago, 6 no Tarrafal de Santiago, São Miguel e Cidade da Praia com 2 cada, e Sal, Ribeira Grande de Santiago e São Vicente com 1 cada. Há também 1.726 pessoas em quarentena em todo o país.

Jorge Barreto, esclareceu ainda que cerca de 35 profissionais de saúde no país já foram infectados com a covid-19.

Na sequência da investigação epidemiológica sobre os casos surgidos recentemente na ilha do Sal, o mesmo avançou que o Ministério da Saúde ainda não conhece a fonte de infecção.

Sobre a informação de que a ilha Brava tem um caso suspeito e que potencialmente poderá vir a ser confirmado em teste PCR, Jorge Barreto confirmou e disse tratar-se de um cidadão que viajou de Santiago e que testou positivo no teste rápido e que espera agora pelo resultado do teste PCR. “Tem todas as sintomas da doença, por isso é um caso suspeito” aclarou.

Cabo Verde conta nesse momento com 1.463 casos acumulados de Covid-19, 17 óbitos, 723 recuperados e 721 casos activos.