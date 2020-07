Covid-19. Cidade da Praia regista 12 novos casos

6/07/2020 14:10 - Modificado em 6/07/2020 14:10

A cidade da Praia registou esta segunda-feira mais 12 casos positivos de covid-19, aumentando o número acumulado de casos para 889.

O Ministério da Saúde informou que de um total de 141 amostras analisadas no laboratório de virologia da Praia, 12 acusaram positivo para a Covid-19, sendo todos do Concelho da Praia, na Ilha de Santiago.

Por outro lado, anuncia que 95 amostras deram resultados negativos, das quais 69 da Praia (49 de controlo de doentes em seguimento), 6 do Concelho de Santa Catarina, 2 do Concelho de São Lourenço dos Órgãos e 18 da ilha do Maio.

Foram realizados trinta e quatro exames de controlo de doentes em seguimento cujos resultados se mantiveram positivos.

A ilha de Santiago é o principal foco da doença no país, com um acumulado de 1.116 casos confirmados e 11 óbitos, além de 571 recuperados.

Com estes dados, o total nacional eleva-se para 1.463 casos positivos acumulados, mas apenas 789 casos estão ativos e 17 óbitos.