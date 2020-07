Covid-19-Delegacia de Saúde de São Nicolau suspende temporariamente atividades programadas e anuncia recolha de amostras para testes PCR

6/07/2020 14:04 - Modificado em 6/07/2020 14:04

Devido ao surgimento de mais 8 casos positivos de Covid-19 no Concelho da Ribeira Brava, a Delegacia de Saúde local suspendeu com efeito a partir desta segunda-feira, 06, de forma temporária, as consultas de clínica geral, doentes crónicos, exames laboratoriais e de radiologia. Somente os serviços de urgência continuarão a funcionar “normalmente”.

Através de uma nota na sua página do Facebook, a Delegacia de Saúde de São Nicolau deu conta que a “suspensão” temporária se deve ao aparecimento de mais 8 casos positivos de Covid-19, elevando para 9 o total de casos ativos no Concelho da Ribeira Brava.

A mesma fonte anuncia, no entanto, que irá envidar “esforços” em parceria com toda a comunidade para uma nova programação das atividades. Como forma de prevenção à doença, apela-se ao cumprimento das medidas como distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos, entre outras medidas “de forma a erradicar o inimigo invisível e mortal de São Nicolau e de Cabo Verde”.

De forma a evitar a propagação da doença na ilha, a Delegacia de Saúde, informa a população em geral que a partir de hoje estará disponível uma tenda para recolha de amostras para testes PCR, destinado primeiramente a contatos de casos positivos.

A recolha é feita numa tenda, na Vila da Ribeira Brava, no estacionamento junto ao serviço de Bombeiros, sendo que as pessoas devem estar munidas de máscara, e todos quantos forem submetidos ao referido teste de PCR, devem “aguardar o resultado” em quarentena domiciliária, ou seja em casa e “cumprindo todas as medidas de distanciamento, proteção e higienização”.

Por fim a fonte apela a todos os munícipes que em caso de sintomas respiratórios, devem contactar a Linha Verde 800 11 12 ou o telefone 130, todos gratuitos.