Aristas encerram comemorações do 45º aniversário da Independência Nacional em show virtual

5/07/2020 23:38 - Modificado em 5/07/2020 23:38

Um espetáculo que se iniciou com a actuação de Batchart no estilo hip-hop e terminou com as atuações dos conjuntos musicais “Os Tubarões” e “Bulimundo”.

Antes das atuações musicais, a Assembleia Nacional recebeu, a sessão solene comemorativa dos 45 anos da independência de Cabo Verde, que este ano teve um número reduzido de pessoas, por causa da pandemia da Covid-19.

O evento contou com os discursos dos representantes dos três partidos políticos com assento parlamentar (MpD, PAICV e UCID), do Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos e do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

Nas suas declarações, todos os partidos destacaram, o momento que o país vive atualmente, devido ao Covid-19 e os impactos da pandemia a nível nacional. Tendo apelado a união de todos no combate à propagação do vírus, bem como o reforço das políticas públicas para acudir aos mais vulneráveis nesse momento difícil do país.

No encerramento, o espetáculo agendado, foi transmitido em directo na plataforma digital da página do Governo.

Com a participação de artistas da diáspora e residentes, a abertura esteve a cargo do rapper Batchart no estilo hip-hop, seguido de momentos de humor a cargo de Boka Fradu.

Seguido de outros nomes da senda musical, tanto nacional como da diáspora fizeram parte dos espetáculos que durou duas horas e contou também com a participação do grupo “Tradison” de batucadeiras, do coreógrafo António Tavares, que dissertou sobre o percurso da dança.