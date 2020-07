Banda de Rock/Metal cabo-verdiana KRAD lança vídeo-clip do primeiro single – “Scorpion”

5/07/2020 23:30 - Modificado em 5/07/2020 23:30

Lançado no dia 03 julho, o videoclipe, do primeiro single da banda de Rock/Metal cabo-verdiana KRAD.

Danilo Cruz, guitarra e voz, um dos integrantes e membro fundador da banda, explica que, conta com uma introdução composta pelo FucarauBeats, ‘Scorpion’ é o primeiro single da banda de Rock/ Metal cabo-verdiana KRAD, que fala de temas de comunicação, falsidade, inversão de posições e perguntando “em que ponto te tornas o mal do qual te queixas”.

Gravado maioritariamente no vulcão de Viana em São Vicente, este videoclipe apresenta Alexander Cruz, Marino Mota e Valter Marques “num trabalho auto-produzido.”

Fundada em 2009 como uma banda acústica, actualmente a banda é conhecida como uma das bandas de Rock/Metal oficiais de Cabo Verde. Tem participações em duas edições do Festival Grito Rock na cidade da Praia e uma passagem na 30ª Edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas.

O single, “Scorpion” faz parte do primeiro álbum da banda, e este será mais um álbum de original de Rock/Metal no país, que traz 12 faixas musicais da autoria dos mesmos e contando com a participação de músicos dos mais diversos géneros musicais existentes em Cabo Verde, valorizando assim a nossa diversidade cultural.

Segundo nos conta, o projecto da banda é mostrar um novo estilo musical com músicas próprias e inéditas. A banda Krad quer uma oportunidade para mostrar o trabalho musical e continuar a conquistar mais fãs.