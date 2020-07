Covid-19. Brasil regista mais 602 mortes e 26.051 infeções em 24 horas

5/07/2020 22:27 - Modificado em 5/07/2020 22:27

Já foram revelados os mais recentes dados acerca da incidência do novo coronavírus no país. Desde o início da pandemia, o Brasil registou 1.603.055 casos confirmados.

© Getty Images

OBrasil registou, nas últimas 24 horas, mais 602 mortes (uma variação de 0,94%) e 26.051 infeções (um aumento de 1,65%) pelo novo coronavírus. Os dados mais recentes sobre a incidência da doença no país foram revelados este domingo pelas autoridades de Saúde.

Desde o início da pandemia, o Brasil regista 1.603.055 casos confirmados. Já quanto a óbitos, a cifra situa-se nas 64.867 vítimas. De acordo com os dados oficiais, 906.286 pessoas já recuperaram.

A região sudeste do país continua a ser a mais afetada, somando 553.147 casos e 29.750 óbitos na pandemia.

Dentro desta região, que concentra os três estados mais populosos do Brasil, São Paulo e o Rio de Janeiro lideram em número de óbitos e de casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

São Paulo, o estado mais rico e desenvolvido país, aparece na frente nestas estatísticas com 320.179 casos e 16.078 mortes provocadas pela covid-19, seguido pelo Rio de Janeiro, com 121.292 infeções confirmadas e 10.667 óbitos.

O estado do Ceará, no nordeste do país, registou até à noite de hoje 121.464 casos e 6.441 óbitos provocados pelo novo coronavírus, superando o Rio de Janeiro em infeções confirmadas, mas não no número de mortes.

De recordar que o Brasil tinha registado este sábado mais 1.091 mortes e 37.923 casos da Covid-19.

Pelo menos 531.789 pessoas morreram em todo o mundo devido à pandemia do novo coronavírus desde que surgiu, em dezembro, na China, segundo um balanço da agência France Presse, às 20h00 de hoje, com base em fontes oficiais.

Mais de 11.343.890 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios, desde o início, dos quais 5.906.500 são dados como curados.

