Delegacia de Saúde de São Vicente: Testes de Covid-19 gratuito para cidadãos que viajam para fora do país

5/07/2020 22:10 - Modificado em 5/07/2020 22:10

As pessoas que pretendem viajar para fora do país, nomeadamente para Portugal, têm que realizar testes de despiste do coronavírus SARS-CoV-2, pelo que a Delegacia de Saúde de São Vicente garante que todos os testes são gratuitos.

Através de uma nota, a Delegacia de Saúde local deixa claro que os testes rápidos e de PCR de despiste da covid-19 são “absolutamente gratuitos”, não cobrando assim nenhuma taxa para o despiste da doença que neste momento assola o país.

No entanto, assegura que a declaração médica destinada aos passageiros que vão viajar para fora do país tem uma taxa de 1.000 escudos.

De realçar que o Governo anunciou que cada teste rápido tem um custo de 1.000 escudos, ao passo que os testes PCR custam 11 mil escudos cada.

Cabo Verde tem neste momento 1.451 casos positivos acumulados, 777 casos ativos de COVID-19, 655 doentes recuperados e 17 óbitos.