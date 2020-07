População de São Nicolau teme que novo coronavírus já se tenha espalhado por toda a ilha

Na sequência do aparecimento de mais 8 casos positivos de covid-19, em Ribeira Brava de São Nicolau, a população teme que o vírus já se tenha espalhado pela ilha, saindo assim do controlo das autoridades sanitárias.

Conforme dados do Ministério da Saúde e da Segurança Social, a ilha de São Nicolau tem neste momento 12 casos positivos de covid-19, sendo que dois dos quais já estão na ilha do Sal, de resto os dois primeiros casos diagnosticados na ilha, mais concretamente em Ribeira Brava.

De uma assentada a ilha registou este domingo, 05, mais 8 casos do novo coronavírus o que aumentou a preocupação da população em geral. Nas redes sociais são muitas as publicações feitas por alguns munícipes que temem que o vírus já se tenha espalhado por toda a ilha.

“Temo que o vírus já se tenha espalhado por toda a ilha, visto que a nossa ilha é pequena demais, resta-nos orar para que juntos possamos vencer esta batalha. Devemos aumentar o cuidado daqui para a frente” escreve um internauta.

Alguns mostram-se preocupados se os casos são de pessoas provenientes da ilha do Sal, que até recentemente tinha ligações marítimas com a ilha de São Nicolau, ou se são os casos de transmissão local, dos casos anteriormente detetados na ilha.

Outra incógnita da população é saber se estas pessoas estavam em quarentena até serem detetados com os vírus, ou se circulavam normalmente pela sua localidade durante este período.

Muitas preocupações dos moradores que temem que a situação saia do controle e possa vir a seguir as pisadas da ilha do Sal e Santiago que são os focos da pandemia da covid-19 no país.