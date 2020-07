Homem mata a mulher em Fonte Francês e entrega-se à polícia

5/07/2020 14:28 - Modificado em 5/07/2020 16:15

Irene Matias completava 51 anos de idade, no sábado, precisamente no dia em que foi morta às mãos do companheiro, na sua residência em Fonte Francês, ao ser atirada pelas escadas abaixo.

A vítima, segundo informações recolhidas, que deixa quatro filhos foi visitar familiares na zona de Salamansa, de onde é natural e quando regressou à sua residência foi morta pelo marido.

Osvaldo da Cruz, 53 anos, o presumível autor do desfecho trágico de Irene Matias, terá confessado o crime à Polícia Nacional ao se entregar, na mesma noite, na esquadra policial do Monte Sossego. Na sequência do relato, a Polícia Nacional deslocou-se à referida residência encontrando o corpo da mulher já sem vida. O caso foi entregue imediatamente à Polícia Judiciária que prossegue com as investigações.

O confesso homicida deverá ser presente ainda hoje às autoridades judiciais para aplicação das medidas de coação pessoal.

Atualizado às 16H15