S. Vicente: Leila Barros a cabeça de lista do PAICV para a Assembleia Municipal

4/07/2020 18:45 - Modificado em 4/07/2020 18:45

Uma das apostas do PAICV para o próximo embate autárquico em São Vicente, chama-se Leila Barros, uma “mnininha de Soncent” e mostra-se disponível para trabalhar e servir a ilha que a viu nascer e crescer.

A engenheira informática de 42 anos que em 2016 declinou o convite do partido para integrar a lista para autárquicas, mostra-se confiante em fazer parte deste projeto político e considera o convite para encabeçar a lista para a Assembleia Municipal como um “grande desafio e responsabilidade” e também uma oportunidade “única para servir, trabalhar e ajudar São Vicente a crescer”.

Uma confiança na equipa que agora integra, define Albertino Lopes da Graça como um homem de “grande capacidade e espírito empreendedor, que pensa grande, idealiza e concretiza coisas grandes”. Prosseguindo, aponta o amor para com São Vicente, como a real motivação que a estimulou e levou a fazer este percurso com “um homem de projetos inovadores” e que juntos, acredita que será possível implementa-los”.

Nisto, destaca o papel dos jovens nas próximas eleições. E afirma que estes não podem continuar a ser meros espetadores. “É muito fácil assistir e apontar o dedo ao que achamos que não está bem. Mas é chegado o momento de arregaçar as mangas e trabalhar em prol da ilha”, declarou.

Por isso, agora o foco é prestar serviço e atuar para que São Vicente prospere, avance e cresça.

Licenciada em Informática pela Universidade do Minho, com estágio na Alemanha e mestre pela Universidade da Beira Interior, Covilhã – Portugal, com um percurso profissional de 19 anos a trabalhar na Electra no departamento de sistemas de informação e 14 anos a colaborar com a Universidade do Mindelo, esta é a caminhada profissional desta candidata que diz ser esta a altura de colocar as suas capacidades, talentos e juventude ao serviço de São Vicente.