Covid-19: Cidade da Praia regista mais uma vítima num dia com mais 39 novos casos

4/07/2020 18:06 - Modificado em 4/07/2020 18:06

O número de mortos em Cabo Verde devido ao novo coronavírus, aumentou, esta manhã, para 16, anunciou o Ministério da Saúde, após a morte de um paciente de 79 anos, que se encontrava internado no Hospital Agostinho Neto.

O homem de 79 anos, que se encontrava internado no Hospital Central da Praia, tinha outras doenças associadas à Covid-19, o que acabou por agravar o seu estado de saúde. O mesmo residia no bairro da Achadinha, na capital do país.

Com mais esta morte associada à covid-19, o nosso país tem agora 16 vítimas mortais provocadas pela doença. A cidade da Praia tem 10, assim como o Sal com 4, Boa Vista 1 e São Vicente 1.

Um óbito num dia em que foram anunciados mais 39 novos casos, sendo que 31 foram registados na ilha de Santiago, das quais 23 na Praia, Santa Catarina e Santa Cruz com 3 cada e Ribeira Grande de Santiago com 2. A ilha do Sal contabiliza também mais 8 novas infeções.

Conforme a nota, foram analisadas um total de 324 amostras nos dois laboratórios do País, tendo 284 acusados negativos, nomeadamente, 99 da Cidade da Praia, 58 de Santa Catarina de Santiago, 22 de Santa Cruz, 1 de Tarrafal de Santiago, 21 de Ribeira Grande de Santiago, Maio, 1, Sal, 47, São Vicente, 14, Ribeira Grande de Santo Antão, 3 e Ribeira Brava de São Nicolau, 18.

Com a atualização dos dados, o país passa a contabilizar neste momento 1.421 casos positivos acumulados, 749 casos ativos, 654 casos recuperados e 16 óbitos.