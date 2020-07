Alex Saab Morán transferido para a cadeia do Sal por segurança

4/07/2020 17:55 - Modificado em 4/07/2020 17:55

Depois de algum tempo detido na Cadeia Central de Ribeirinha em São Vicente, o empresário Alex Saab, foi deslocado de novo para cadeia da ilha do Sal, na noite de sexta-feira, tendo o avião aterrado no Aeroporto Amílcar Cabral pelas 20:05.

Conforme informações recolhidas, esta transferência de Alex Saab visa garantir melhores condições de segurança, favorecendo o acto de extradição no seu melhor timing.

Nisto as autoridades compreendem que, com o aumento da pressão à volta do caso Alex Saab e a aproximação do final de processo de extradição, a ilha do Sal apresenta as melhores condições de segurança e logística.

Recorda-se que o empresário com dupla nacionalidade, colombiana e venezuelana, foi detido na noite de 12 de junho, na ilha do Sal, pelas autoridades policiais cabo-verdianas, a pedido da Interpol, com base num mandado de captura internacional. Alex Saab Morán é acusado pelos Estados Unidos da América (EUA) de negócios corruptos com o governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Este foi detido durante uma escala técnica na ilha do Sal, num voo de regresso ao Irão. Já por duas vezes a justiça cabo-verdiana rejeitou pedidos de habeas-corpus interpostos pela defesa que alega a imunidade de Alex Saab, enquanto portador de passaporte diplomático.