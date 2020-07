PAICV aposta em Albertino Graça para a Câmara Municipal e Leila Barros para a Assembleia Municipal de São Vicente

4/07/2020 02:33 - Modificado em 4/07/2020 02:33

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde apresentou em São Vicente, Albertino Graça como candidato para a Câmara Municipal e Leila Barros para a Assembleia Municipal às próximas eleições autárquicas.

No ato de apresentação dos candidatos à imprensa, o Presidente da Comissão Política Regional do PAICV, Alcides Graça, garantiu que estas duas figuras, Albertino Graça, bastante conhecido na ilha e a nível nacional e Leila Barros, uma figura pública local, reúnem todas as condições excecionais, na luta pela vitoria nas autárquicas de outubro.

A independente Leila Barros é o rosto que encabeça a lista do PAICV para a Assembleia Municipal. Após ter recusado em 2016 integrar a lista para as autárquicas, nestas eleições assume-se para dar o seu contributo. Um nome que também, caiu “muito bem nas hostes do PAICV”. Uma mulher, que o PAICV acredita, vai ajudar a conseguir a percentagem dos votos necessários para vencer e liderar o Município.

Referindo-se a Albertino Graça, o líder do partido estrela negra em São Vicente, assegurou que desde a primeira hora, o nome deste candidato foi bem aceite pelas hostes do partido e que a sua votação reuniu o consenso de todos os membros, tanto a nível local como nacional, tendo sido escolhido por unanimidade.

Para liderar a candidatura à CMSV, Albertino Graça, “um independente, com ideias próprias e que ama a sua ilha e com o objetivo de contribuir para o seu desenvolvimento com o apoio do PAICV”, é nas palavras do líder local do partido, a melhor opção, numa altura em que o mundo passa por um grande desafio e a ilha não foge à regra, por isso considera ser esta uma candidatura à altura dos desafios de São Vicente. “Uma aposta consciente e na certeza que as coisas vão funcionar e que o partido está no caminho certo”.

Conhecendo as reivindicações populares e as críticas, às vezes nem sempre justas, ajuntou Alcides Graça, e na sua ponderação e nos seus critérios, o partido decidiu ir ao encontro das expectativas da população e abriu-se à sociedade sanvicentina, tendo como resultado a escolha destas duas figuras.

Prosseguindo, Graça afirma que os contactos feitos até ao momento, mostram o nível de satisfação em torno do nome de Albertino Graça. “O PAICV desta vez tem todas as condições para congregar a sua força à volta deste nome”, reconhece o líder da Comissão Política regional, convencido que desta vez, o seu partido “se apresenta na sua máxima força com o apoio de todas à volta desta candidatura vencedora. Uma pessoa independente e fora das quezilas normais dos partidos”.

Reunindo-se destas condições excecionais, com o apoio genuíno e sincero dos militantes, amigos e simpatizantes do partido, admite Alcides Graça, avançando ainda a existência de uma “grande expectativa e esperança” à volta do nome e se concretizar toda a moldura do partido, “podemos dizer que vamos ganhar estas eleições autárquicas”.