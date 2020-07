Cabo Verde celebra 45 anos como Estado Independente com evento online em virtude da pandemia da covid-19

Cabo Verde celebra no próximo dia 5 de julho 45 anos como Estado Independente e, devido a pandemia da covid-19, a data será comemorada com um evento online diversificado, que será transmitido ao vivo nas principais plataformas digitais, para o país e a diáspora.

Conforme o Governo, o nosso país tem o registo de um percurso histórico de “grandes feitos, marcado pela resistência, perseverança e esperança do nosso povo, que sempre acreditou e lutou, firmemente, por dias melhores”.

Para comemorar a data, o Governo de Cabo Verde assegura que realizará um “grande evento online”, para o país e a diáspora, transmitido ao vivo nas principais plataformas digitais, com momentos familiares, de música, humor e mensagens de união do povo cabo-verdiano.

O principal objetivo deste evento, de acordo com a mesma fonte, é comemorar o dia da Independência de Cabo Verde, num formato que se “adequa a esta nova realidade em que vivemos, mantendo o distanciamento social, que é um fator fundamental para o combate à pandemia”.

Com uma duração máxima de 4 horas, o executivo garante que várias gerações poderão participar sem sair de casa, num concerto que será antecedido por dois momentos, sendo o primeiro a colocação de flores no Memorial Amílcar Cabral e o segundo a Sessão Solene na Assembleia Nacional, para dar a “maior dignidade possível à festa dos 45 anos de independência, com as restrições exigidas pelo momento, mas que o Governo não quer deixar de comemorar”.