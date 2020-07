Cabo Verde tem 23 doentes internados em estado grave, um deles em estado crítico

3/07/2020 20:48 - Modificado em 3/07/2020 20:48

O diretor nacional de Saúde, Artur Correia, assegurou que o nosso país tem neste momento 23 doentes graves internados nos hospitais, sendo que um deles se encontra em estado crítico, internado no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia.

Artur Correia, fez este anúncio durante a conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da covid-19 no país, referindo que dos 711 doentes em isolamento no país, 23 doentes carecem de cuidados especiais, sendo que só no hospital central da Praia estão internados 13 desses doentes, cujo um se encontra em estado crítico.

Ainda estão internados em estado grave 8 pessoas no Hospital Regional de Santa Rita Vieira em Santiago Norte e 2 no Hospital Regional Ramiro Figueira na ilha do Sal.

De acordo com Artur Correia, hoje o nosso país registou 81 novos casos de covid-19, e não 83 como anunciou na manhã de hoje o Ministério da Saúde no seu comunicado diário. Com esta retificação Santiago registou 61 casos (39 da cidade da Praia, 10 em Santa Catarina de Santiago, 5 em São Salvador do Mundo, 4 em Santa Cruz, 2 em São Miguel e 1 em São Domingos) e 20 na ilha do Sal.

Aos casos confirmados, juntam-se mais 13 suspeitos, sendo a Praia com 2, Santa Catarina de Santiago 5, Tarrafal de Santiago 3, Ribeira Brava de São Nicolau 2 e São Miguel 1.

Conforme adiantou o diretor nacional de Saúde, nas últimas 24 horas o país teve mais 11 recuperados. Cabo Verde tem neste um total de 1382 casos acumulados de Covid-19 e 15 óbitos.