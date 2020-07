Placa desportiva de Monte-Campim-Dji d’Sal virá melhorar a qualidade de vida dos são-vicentinos das famílias e da juventude -Edilidade

3/07/2020 20:33 - Modificado em 3/07/2020 20:33

A Câmara Municipal de São Vicente inaugurou esta sexta-feira, a placa desportiva que irá servir as zonas de Monte, Campim e Dji d´Sal, e que segundo a edilidade trará melhoria de vida das pessoas daquelas localidades em várias vertentes.

Sem qualquer demonstração desportiva devido a pandemia da covid-19 que assola o nosso país e ainda a receber os últimos retoques, na presença de alguns munícipes e membros da CMSV, o presidente da Câmara Municipal Augusto Neves, assegurou que edilidade mindelense não para de trabalhar.

“É um ano inteiro a trabalhar para podermos fazer tudo o que conseguirmos para São Vicente. Nós queremos fazer tudo isso, para melhorar a qualidade de vida dos são-vicentinos, das famílias, das pessoas e da juventude” ressalvou.

O edil salientou que neste projeto iniciou-se com o melhoramento da saída de água e calcetamento e posteriormente foi aproveitado o espaço para o arranque da placa desportiva.

“Neste espaço vamos criar espaços com condições para as crianças brincarem e os adultos fazerem o seu exercício físico, visto que era um projeto que tínhamos em mente há muito tempo. Aproveitar esta passagem de água para torná-lo num espaço agradável para as pessoas estarem, porque os moradores de Campim-Monte-Dji d´Sal merecem” frisou.

Por sua vez, o vereador Rodrigo Martins, referiu que a edilidade está consciente da importância do desporto numa sociedade, sendo que leva a uma participação “mais ativa da população, dos jovens principalmente com exercício e reforço da cidadania”.

Nisto afirmou que este será mais um lugar para os jovens de Campim, Dji d´Sal e Monte praticarem desporto e que se enquadra no “trabalho notável” feito pela câmara nas infraestruturas desportivas, quando já tem “mais de oito campos relvados”.

“Este é o resultado de um trabalho de muito esforço durante estes anos. Vamos continuar com o nosso projeto nesta área” concluiu.

O vereador do Desporto, Anildo Jesus, em poucas palavras recordou que estas zonas têm uma tradição “muito forte” de desporto, visto que já dali saíram várias figuras para diferentes modalidades na ilha e no país. Com muita cor e vivacidade pelos grafitis, a nova placa desportiva que irá servir estas zonas, teve a colaboração de Balta englobado no projecto “Un parede de cada vez”, garantindo que tudo foi feito em apenas dois dias e promete ajudar a embelezar outras zonas de São Vicente.