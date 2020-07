Cristina Duarte designada conselheira do Secretário-geral das Nações Unidas

3/07/2020 14:48 - Modificado em 3/07/2020 14:49

A ex-ministra das Finanças de Cabo Verde Cristina Duarte será a nova conselheira do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para a África, foi hoje divulgado.

Segundo informação das Nações Unidas, Cristina Duarte tem experiência profissional em políticas públicas e gestão de projetos para o desenvolvimento.

De acordo com a agência Lusa, Cristina Duarte antiga ministra das Finanças e Planeamento atualmente era membro da Comissão de Especialistas da ONU sobre Administração Pública no Conselho Diretor para Assuntos Económicos e Sociais, dirigido pelo Presidente do Ruanda, Paul Kagamé. Cristina Duarte ocupou cargos no Governo de Cabo Verde de 2006 a 2016.

Antes de participar na vida política, Cristina Duarte dirigiu um projecto do Banco Mundial para o sector privado e foi directora de planeamento e estudos do Ministério da Agricultura cabo-verdiano.

A designada assessora de Guterres trabalhou no Quénia como gestora de relações institucionais e financeiras do Citibank, chegando a vice-presidente da instituição neste país africano.

O Governo de Cabo Verde já reagiu através do ministro dos Negócios e Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, que felicitou Cristina Duarte, pela sua nomeação para o cargo de Conselheira Especial do Secretário-geral das Nações Unidas para a África.