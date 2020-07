Mário Semedo garante que plataforma Cabo Verde Football Connect trará “maior transparência” na inscrição de futebolistas

3/07/2020 14:10 - Modificado em 3/07/2020 14:10

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) apresentou esta sexta-feira, a plataforma online, chamada “Cabo Verde Football Connect”, para garantir “maior transparência” na inscrição de futebolistas em todas as associações regionais.

O presidente da FCF, Mário Semedo, na apresentação do aplicativo, hoje na Cidade da Praia, disse que essa ferramenta vai “ajudar consideravelmente” em todo o processo de inscrição dos jogadores, treinadores e outros agentes desportivos, bem como na gestão das competições no país.

“Esta plataforma vai permitir que o grande foco de conflitos e polémica no futebol cabo-verdiano desapareça, nomeadamente a dupla inscrição, uma vez que esse aplicativo conta com um sistema de alerta que evita essa situação” sustentou.

Por esse facto, garantiu que também vai proporcionar “maior transparência” e segurança em todo o processo de inscrição e na transferência dos jogadores para fora de Cabo Verde, por alojar o registo de toda a carreira dos futebolistas nacionais.

No que toca à gestão de competições, vaticinou que vai trazer vantagens na celeridade de todo o processo de produção de informação, nomeadamente dos relatórios dos jogos, que passarão a estar disponíveis minutos após o fim dos mesmos.

“Todo o processo vai ser feito através da plataforma e de uma forma célere, segura e transparente. O novo regulamento da FCF vai contemplar a obrigatoriedade de inscrição dos jogadores a partir dessa plataforma” garantiu Mário Semedo.

O ‘Cabo Verde Football Connect’ vai ser socializado a partir da próxima semana com uma formação a nível nacional para as associações e clubes, para a sua implementação já na próxima época desportiva, informou Mário Semedo. Trata-se de uma plataforma desenvolvida no âmbito do projecto FIFA Connect que já está implementado em vários países.