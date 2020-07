CCM reabre com inauguração da exposição antológica “OPUS INCERTUM” de Marco Bettocchi

3/07/2020 00:27 - Modificado em 3/07/2020 00:27

O Centro Cultural do Mindelo (CCM) anuncia a sua reabertura, no dia 09, após o encerramento devido a Covid-19, com a inauguração da exposição antológica “OPUS INCERTUM”, de Marco Bettocchi.

Em nota de imprensa, o CCM realça que exposição antológica (1966-2016),“OPUS INCERTUM”, é uma exposição de pintura e escultura em que Marco Bettocchi combina força e composição, nas variações de escultura e pintura, construindo um percurso no tempo de uma vida.

A mesma fonte chama, no entanto, atenção ao público que é obrigatório cumprir rigorosamente as medidas preventivas de Covid-19 dadas pelas autoridades sanitárias e pelo Governo. “Todas as questões sanitárias serão devidamente cumpridas durante a visita à exposição para a prevenção da COVID-19” pontua.

Sobre a exposição, refere-se que “como os arquitetos romanos, eles usavam materiais ruins e muito durável de construir, com a técnica do opus incertum que envolve o cacos de detritos e pedras bruto dentro de uma concha ordenada de tijolos de alta queima, então Marco entende o tumulto das paixões e forças naturais em uma coreografia de formas compostas, sejam elas mecânicas (os primeiros trabalhos), erosões físicas e temporais (esculturas antropomórficas, quase uma geologia da pessoa) ou gravuras com sinais da história (as estelas, pequenos monumentos em que a profundidade da visão traz camadas ocultas à superfície de ser), que nesta publicação são apresentados na ordem do tempo da primeira parte da vida, que para a maioria dos homens culmina com maturidade” lê-se na nota do CCM.

De salientar que o Centro Cultural do Mindelo está encerrado desde 17 de Março, para evitar a propagação da covid-19.