FCF apresenta esta sexta-feira o Cabo Verde Football Connect da FIFA

2/07/2020 23:59 - Modificado em 2/07/2020 23:59

A Federação Cabo-verdiana de Futebol fará esta sexta-feira, na sua sede na cidade da Praia a apresentação do Cabo Verde Football Connect, da FIFA, que vai permitir que as Associações Regionais e Clubes possam gerir melhor os Campeonatos Regionais e inscrições.

“O FIFA Connect que pretendemos implementar em cada região desportiva do país é um instrumento que vai permitir que as Associações Regionais e Clubes disponham de uma importante ferramenta que irá permitir gerir melhor os Campeonatos Regionais e inscrições” aponta a FCF em comunicado.

A FCF assegura que o Cabo Verde Football Connect, nome oficial do projecto, é uma plataforma desenvolvido pela FIFA no âmbito do projeto FIFA Connect que já está implementado em vários países. Permite passar a inscrição do modo manual para o modo digital, feito diretamente pelos clubes, mediante aprovação das ARF e FCF.

A mesma fonte garante que esta ferramenta irá permitir também fazer transferências de jogadores e elimina a possibilidade de dupla inscrição dos mesmos.