Passageiros que vão viajar para Portugal já começaram a ser testados para covid-19

2/07/2020 23:13 - Modificado em 2/07/2020 23:13

Enquadrado nas regras para a retoma dos voos nos aeroportos portugueses, depois da paralisação provocada pela pandemia de COVID-19, o nosso país iniciou ontem a realização de testes PCR a pessoas que vão viajar em voos de repatriamento para Portugal.

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, garantiu hoje que alguns cidadãos portugueses que estavam retidos em Cabo Verde, devido a pandemia da covid-19 e que viajaram ontem para Portugal foram todos sujeitos a testes PCR para despiste da covid-19.

Maria da Luz Lima, assegurou que as pessoas que têm de viajar em voos de repatriamento ou sanitários com destino a Portugal, têm prioridade na realização de testes PCR, visto que os laboratórios de virologia do país estão neste momento com muitas amostras pendentes à espera de resultados. “Para efeitos de viagem estas pessoas têm prioridade. Normalmente são as delegacias de saúde que fazem a recolha das amostras e envidas para os laboratórios” esclareceu.