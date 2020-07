Vagner Dias reforça o FC Metz da primeira liga francesa

2/07/2020 17:09 - Modificado em 2/07/2020 17:09

Ojogador internacional cabo-verdiano Wagner “Vagny” Dias, foi confirmado esta quinta-feira como jogador do FC Metz da Ligue 1, para as próximas quatro épocas.

“Estou muito feliz por encontrar um clube como o Metz. É um clube histórico na França. Estou muito feliz por estar aqui. Conto com o apoio de todos e também podem contar comigo para dar tudo para ajudar o clube o máximo possível. Jogar na Ligue 1 era meu objetivo e gostaria de agradecer ao FC Metz por me dar essa oportunidade”, declarou o jogador ao site do seu novo clube ao qual ficará ligado contratualmente até 2024.

Recorda-se que Vagny, de 24 anos, já representou o Saint Étienne também da Ligue 1, mas estava cedido ao Nancy da Ligue 2, tendo marcado 7 golos em 15 jogos disputados. Vagny que foi transferido do Batuque FC para o Saint Étienne no início de 2017, já representou o Asas e também o Gil Vicente onde fez parte da sua formação nos sub-19 e fez parte da equipa principal.