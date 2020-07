2ª Edição do Cabo Verde Triangle Trial realiza-se em dezembro na ilha de Santo Antão

A 2ª Edição do CV Triangle Trial prevista para decorrer em setembro nas ilhas de Fogo, Santiago e Santo Antão foi reformulada realizando-se, agora, apenas na ilha de Santo Antão, isto devido a pandemia de Covid-19.

A informação foi confirmada esta quinta-feira, pela organização da prova dando conta que este ano, tendo em conta o atual contexto sanitário em que o mundo se encontra, o Cabo Verde Triangle Trail, vai realizar-se exclusivamente na ilha de Santo Antão, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro.

Conforme a mesma fonte, esta foi a principal decisão concertada nas diversas reuniões realizadas nas últimas semanas entre a organização, o Ministério do Desporto, o Instituto do Desporto e Juventude e as Câmaras Municipais da ilha.

A organização do Cabo Verde Triangle Trail, adianta que brevemente será divulgado o programa do evento e as inscrições iniciar-se-ão durante este mês de julho.

De realçar que a segunda edição estava prevista inicialmente para decorrer em 3 etapas, sendo a primeira no dia 06 de Setembro, no Parque Natural da Serra Malagueta (Santiago), a 2ª a 09 de Setembro no Parque Natural do Fogo e a 3ª a 12 de Setembro, no Parque Natural de Cova, Paúl e Ribeira da Torre (Santo Antão).

O Cabo Verde Triangle Trial (CVTT) recorda-se é um circuito de desporto/turismo de aventura, trail run e destina-se a praticantes de trail e ultramaratona, com a participação de nacionais e estrangeiros. Mas, também serve para os adeptos de trekking, caminhadas e desporto de natureza. De recordar que a primeira edição do Cabo Verde Triangle Trail, aconteceu em Outubro de 2019, nestas mesmas regiões do país.