Covid-19: Iniciado o isolamento domiciliário de pessoas infetadas

1/07/2020 23:21 - Modificado em 1/07/2020 23:21

O Ministério da Saúde e da Segurança Social (MSSS), já deu início ao isolamento domiciliário na cidade da Praia para as pessoas infetadas com o novo coronavírus, conforme adiantou Jorge Noel Barreto. A medida, por enquanto, está em vigor apenas na cidade da Praia.

O médico infeccionista garantiu que o MSSS já deu as orientações necessárias às delegacias de saúde de todo o país, para que todas as pessoas infetadas com covid-19 e que reúnem as condições numa avaliação médica, social, habitacional e económica, possam fazer o isolamento domiciliário.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no país, a 19 de março, as autoridades de saúde optaram pelo isolamento institucional, em hospitais de campanha nos diversos municípios, sendo que apenas os casos graves são internados nos hospitais.

As pessoas muito idosas, com outros problemas de saúde, nomeadamente hipertensão arterial, diabetes, da avaliação poder-se-á entender que ela deve ficar no isolamento domiciliário.

Neste momento Cabo Verde tem 1506 pessoas em quarentena sendo no Concelho de Santa Catarina 540, Sal 466, Santa Cruz 94, São Vicente 22, Tarrafal de Santiago 66, São Salvador do Mundo 38, Maio 34, Brava 53, São Miguel 33, São Nicolau 96, Ribeira Grande de Santiago 30, Ribeira Grande de Santo Antão 4, Praia 10, São Lourenço dos Órgãos 4, São Domingos 12 e Porto Novo 4.