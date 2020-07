Cabo Verde tem cerca de 25 grávidas infetadas com Covid-19

1/07/2020 23:07 - Modificado em 1/07/2020 23:08

O diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, assegurou que neste momento o país tem cerca de 25 grávidas que estão infetadas com covid-19, mas que nenhuma requer cuidados hospitalares.

Jorge Noel Barreto fez este anúncio durante a conferência de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19, afirmando que todas as grávidas infetadas com covid-19 no país estão bem de saúde, pelo que não necessitam de cuidados diferenciados.

De realçar que Cabo Verde já tem uma morte confirmada por covid-19 registado a uma grávida da cidade da Praia, que faleceu no decurso do mês de junho no Hospital Agostinho Neto.

Sobre a morte ocorrida ontem na ilha do Sal, o mesmo retificou a informação fornecida pelo diretor Nacional de Saúde, que se trata de um senhor de 69 anos e não de uma senhora de 74 anos.

Com 15 mortes registadas, a taxa de letalidade em Cabo Verde é neste momento de 1.2, conforme adiantou Jorge Barreto.

Dos 1267 casos acumulados de covid-19, 629 doentes já foram dados como recuperados e 621 continuam em isolamento.