Mais 40 novos casos de Covid-19 em Cabo Verde

1/07/2020 13:57 - Modificado em 1/07/2020 13:57

Cabo Verde contabiliza 1267 casos positivos de COVID-19. A cidade da Praia registou hoje, 30 novos casos, Sal 5, Santa Catarina de Santiago 4 e Ribeira Grande de Santiago 1.

Os dados foram divulgados hoje, pelo Ministério de Saúde e de Segurança Social, no comunicado diário sobre a situação epidemiológica no país, onde dá conta que das 256 amostras analisadas, pelos laboratórios de virologia da Praia e de São Vicente somam-se 40 casos novos de Covid-19.

Ainda 216 amostras deram resultados negativos, das quais 173 da cidade da Praia, 1 do Concelho de Santa Catarina, 33 do Sal e 9 de São Vicente. Com estes novos dados, o país passa a contabilizar, neste momento, 1267 casos acumulados de COVID-19, 621 casos ativos, 629 casos recuperados e 15 óbitos.