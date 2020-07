Em apenas um mês a ilha do Sal registou 225 casos de covid-19 e 4 óbitos

A ilha do Sal que registou o seu primeiro caso local de covid-19 no passado 01 de junho, atingiu esta quarta-feira, os 225 infectados pelo novo coronavírus. O Sal conta ainda com 4 óbitos a lamentar.

Até a saída do país do estado de emergência a 29 de Maio, o Sal constava na lista de ilhas sem casos de covid-19 mas, depois do seu primeiro caso no início do mês passado, os números não param de aumentar, tendo chegado esta quarta-feira, 01 de Julho, às 225 pessoas infectadas, com o anúncio de mais 5 novos casos.

Com o aumento de infecções, as mortes provocadas pela covid-19 também começaram sendo que neste momento a ilha mais turística do país já conta com quatro óbitos. O último ocorreu ontem, tratando-se de uma idosa de 74 anos que padecia de outras doenças. Em termos de recuperados o Sal tem o registo de quatro pessoas que já recuperaram da doença. O Sal também é neste momento um dos focos da pandemia da covid-19, contabiliza 225 casos acumulados de Covid-19, 4 óbitos e 4 recuperados.