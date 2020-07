Combustíveis voltam a aumentar pelo segundo mês consecutivo

1/07/2020 13:08 - Modificado em 1/07/2020 13:08

De acordo com a tabela de novos preços máximos, o gasóleo normal passa a ser vendido a 76$90 o litro, a gasolina a 100$10, o petróleo a 61$60, o gasóleo electricidade a 61$60, o gasóleo marinha a 51$60, o fuel 380 a 52$70 e o fuel 180 a 55$50 o litro

O anúncio foi feito pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) sobre a subida dos preços de todos os combustíveis pelo segundo mês consecutivo, a vigorar no país desde das zero horas do dia de hoje, 1 de Julho.

Por seu lado, o gás butano passa a ser vendido a granel por 114$70 o quilograma, sendo que as garrafas de 3 Kg passam a ser vendidas a 327$00, as de 6 Kg a 688$00, as de 12,5Kg a 1.433$00 e as de 55 Kg pelo preço de 6.306$00.

Os preços do gasóleo normal, gasóleo electricidade e gasóleo marinha aumentaram 14,78%, (9$90) 19,15% (9$90) e 20,00% (8$60), respectivamente, a gasolina e o petróleo aumentaram 12,35% (11$00) e 18,23% (9$50), respectivamente.

Os preços do butano, do fuelóleo 180 e fuelóleo 380 aumentaram 5,71%, (6$20) 19,35% (9$00) e 20,05% (8$80) respectivamente, correspondendo a um aumento médio dos preços dos combustíveis de 16,20%.

A ARME justifica o aumento de preços com os dados publicados no Platts European Marketscan e LPGasWire, segundo os quais os custos médios dos combustíveis nos mercados internacionais, cotados em USD/toneladas, mantiveram a subida generalizada durante o mês de Junho (35,07%) relativamente ao mês de Maio.

A subida dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional, aliada à apreciação do euro face ao dólar americano, explicita a nota da ARME, determinaram a evolução dos preços dos combustíveis no mercado nacional.

Os novos valores do parâmetro Custo de Aquisição do Produto (CP) e os correspondentes preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados vão vigorar de 01 a 31 de Julho de 2020.