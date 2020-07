Covid-19: ERIS anuncia regras para os Consultórios de Medicina Dentária

30/06/2020 23:53 - Modificado em 30/06/2020 23:53

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) emitiu uma circular informativa com Orientações Técnicas para a realização de Atendimento nos Consultórios de Medicina Dentária, no âmbito da COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Direcionada aos Consultórios e Clínicas de Medicina Dentária, o documento, relembra que o exercício do Profissional de Saúde Oral exige uma grande proximidade com o utente, expondo-o a gotículas respiratórias e aerossóis que podem ser criados durante os procedimentos clínicos, tornando o gabinete de consulta uma potencial fonte de transmissão do SARS-CoV-2.

Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar uma minimização da transmissão deste vírus.

Entre outras medidas, o documento refere que o médico dentista e o assistente dentário devem ter todo o Equipamento de Proteção Individual já vestido antes do contato com o paciente.

E que as perguntas a realizar na triagem, os cuidados com a sala de espera e com o consultório e os cuidados durante a consulta.

Estes e outros são alguns dos itens que constam na circular que foi elaborada tendo em conta a fase de transmissão comunitária da infeção por SARS-CoV-2 e poderá ser revista em função da evolução do conhecimento científico e da situação epidemiológica.

Refira-se que as Orientações Técnicas foram socializadas, em reunião, com a Associação dos Médicos Dentistas de Cabo Verde.

É necessário ter um plano de contingência sectorial e os respectivos procedimentos, bem como disponibilizar informação ao utente sobre a adequada etiqueta respiratória, a higienização das mãos e utilização de máscara, nomeadamente através de afixação de cartazes ou da disponibilização de outros materiais informativos.

Também disponibilizar máscara cirúrgica (se o utente não levar máscara própria) e solução alcoólica à entrada do consultório.

A máscara deve ser usada dentro do espaço de sala de espera ou receção, e apenas poderá ser removida quando o utente estiver no gabinete de consulta.