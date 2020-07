Covid-19: Número de pessoas em quarentena em São Vicente desce para 53

30/06/2020 20:24 - Modificado em 30/06/2020 20:24

Esta terça-feira, 30, a ilha de São Vicente teve uma diminuição de 86 pessoas em quarentena, em comparação com o passado dia 27, em que a ilha tinha 139. Neste momento estão em quarentena na ilha 53 pessoas.

Fazendo o balanço diário de COVID-19 no país, Artur Correia, revelou que houve um ligeiro aumento a nível nacional de pessoas em quarentena, sobretudo na ilha do Sal que é um dos focos da pandemia no país.

O diretor Nacional de Saúde, referiu, no entanto, que neste momento, a ilha de São Vicente possui 53 pessoas em quarentena, Sal com 470, Santa Catarina 393, São Nicolau 84, Ribeira Grande de Santiago 30, Maio 25 e Tarrafal de Santiago 66.

A nível de casos, o país contabiliza neste momento 1226 casos positivos acumulados de COVID-19, 601 casos ativos, 608 casos recuperados, 15 óbitos e 2 repatriados.