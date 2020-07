Sal regista mais uma morte de Covid-19 e total nacional sobe para 15

30/06/2020 20:16 - Modificado em 30/06/2020 20:16

Cabo Verde registou hoje, terça-feira, mais uma morte provocada pela infecção do novo coronavírus, elevando o total para 15 desde o início da pandemia no país a 19 de Março. Esta vítima, segundo o diretor Nacional de Saúde, trata-se uma mulher de 74 anos que se encontrava internada no Hospital Regional Ramiro Alves Figueira.

Conforme Artur Correia, esta vítima associada à covid-19 padecia de outras patologias, o que agravou o seu estado de saúde, levando ao óbito. A ilha do Sal passa agora a contabilizar 4 óbitos.

De realçar que ontem o nosso país teve outras duas mortes provocadas pela covid-19, todas registadas na cidade da Praia.

Santiago tem a maioria dos óbitos provocados pela covid-19, com 9 já registados, seguida pelo Sal com 4, São Vicente 1 e Boa Vista 1. Das pessoas que já faleceram por covid-19 em Cabo Verde, onze tinham mais de 60 anos.

Sobre a possibilidade de a infeção na idosa de 92 anos em São Vicente, que faleceu no passado sábado, no Hospital Batista de Sousa, tenha sido de origem hospitalar, visto que todos os contactos próximos testaram negativo para o novo coronavírus, o mesmo voltou a referir que a direção do Hospital Batista de Sousa colocou de lado esta possibilidade.

Cabo Verde conta com um total acumulado de 1226 casos de Covid-19, 15 óbitos a lamentar, 608 recuperados.