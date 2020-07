Cabo Verde é o segundo país africano da lusofonia com mais mortes provocadas pela Covid-19

30/06/2020 20:04 - Modificado em 30/06/2020 20:04

O nosso país, com 15 óbitos registados até esta terça-feira, 30 de junho, passou a ser o segundo país africano da lusofonia com o maior número de óbitos provocados pela Covid-19.

Cabo Verde, tem neste momento 1.226 casos acumulados de covid-19.

Com mais um óbito ocorrido hoje na ilha do Sal, o número a nível nacional passou para 15, o que coloca Cabo Verde como o segundo país africano da lusofonia com mais mortes provocadas pela pandemia da covid-19.

A ilha de Santiago um dos focos da pandemia da covid-19, tem a maioria dos óbitos com 9 já registados, seguida do Sal com 4, São Vicente 1 e Boa Vista 1. Das pessoas que já faleceram por covid-19 em Cabo Verde, onze tinham de mais de 60 anos.

A Guiné-Bissau com 1.614 infeções é aquele que tem maior número de vítimas mortais, já que até então teve o registo de 21 óbitos. Moçambique conta 839 doentes infetados e cinco mortos (sem alterações nas últimas 24 horas). São Tomé e Príncipe contabiliza 713 casos e 13 mortos e Angola tem 259 casos confirmados de covid-19 e 10 mortos.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 2.001 casos e mantém 32 mortos.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados em África é de 371.548, mais 12.140 casos nas últimas 24 horas, tendo-se registado mais 201 mortes, elevando o número total para 9.484, sendo de salientar que foram dadas como recuperadas mais 5.350 pessoas (total é de 178.407).

O Egito, o país africano com mais vítimas mortais, contabiliza 2.708 mortos e 63.923 casos positivos, seguindo-se a África do Sul e a Argélia, com 892 vítimas mortais e 12.968 infetados. A Nigéria soma 558 mortos e 24.077 infetados, e o Sudão 572 mortes em 9.257 casos positivos.