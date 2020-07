OMS avisa que pior da pandemia ainda está por vir

30/06/2020 17:15 - Modificado em 30/06/2020 17:15

Tedros Ghebreyesus diz que “o pior ainda está por vir” em relação à Covid-19 e apontou a politização da pandemia como um fator de divisão aproveitado por um vírus “rápido e assassino”.

Foto: GettyImages

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou esta segunda-feira que “o pior ainda está por vir” em relação à Covid-19, apontando a politização da pandemia como um fator de divisão aproveitado por um vírus “rápido e assassino”.

No dia em que se assinalam seis meses desde que a OMS recebeu os primeiros relatos sobre casos de pneumonia inexplicados na China, Tedros Ghebreyesus afirmou que “a realidade é que isto ainda está longe de acabar”.

“Globalmente, a pandemia está a acelerar”, ultrapassadas as barreiras de 10 milhões de casos e 500 mil mortos, indicou.

Tratando-se de um vírus “rápido e assassino”, é preciso “evitar as divisões” porque “quaisquer diferenças podem ser exploradas” pelo novo coronavírus, que surgiu em Wuhan, na China, onde a OMS vai enviar “na próxima semana” uma equipa para “compreender como começou e o que se pode fazer no futuro” para o mundo se preparar para lidar com ele.

Texto Lusa em Observador