CAF altera data do CAN para janeiro de 2022 nos Camarões

30/06/2020 16:11 - Modificado em 30/06/2020 16:11

A Confederação Africana de Futebol (CAF) alterou a data da realização do Campeonato Africano das Nações (CAN) será disputado entre janeiro a fevereiro de 2022 nos Camarões, após decisão do Comitê Executivo hoje em reunião para discutir o futuro das competições e outros assuntos relacionados após a pandemia do COVID-19.

Através de uma nota de imprensa publicada no seu site oficial, a CAF assegura que após consulta às partes interessadas e levando em consideração a atual situação global, o torneio foi remarcado para janeiro de 2022.

A data do torneio final e as demais partidas de qualificação serão comunicadas oportunamente, garante a mesma fonte.

Cabo Verde está no Grupo F de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN) tendo já defrontado Camarões (0-0 fora de casa) e Moçambique (2-2 em casa). No Grupo F, os Camarões estão automaticamente qualificados, visto serem os anfitriões.

Moçambique soma 4 pontos os mesmos que os Camarões no topo da tabela do Grupo F, enquanto Cabo Verde tem 2 pontos e Ruanda que ainda não pontuou está na cauda da tabela classificativa.

Já a fase final do Campeonato Total das Nações Africanas (CHAN) Camarões 2020, foi adiado para janeiro de 2021 nos Camarões.

“O Comitê Executivo da CAF está satisfeito com as autoridades camaronesas pelo seu compromisso com a organização das duas competições. Camarões está pronto para sediar qualquer competição e está dentro do cronograma”, disse o presidente da CAF, Ahmad Ahmad.