Casos de covid-19 voltam a aumentar com 62 novas infeções em Santiago e no Sal

30/06/2020 15:59 - Modificado em 30/06/2020 16:00

O Ministério da Saúde e da Segurança Social, informou que os resultados das amostras recolhidas desde o dia 23 de Junho a esta parte, examinadas nos dois laboratórios da Praia e São Vicente no dia 29 de Junho de 2020, confirmaram mais 62 novas infeções provocadas pelo novo coronavírus detetados nas ilhas do Sal (13) e de Santiago (49).

Depois do abrandamento ontem do número de casos diários de covid-19, com 10 casos detetados, hoje o nosso país voltou a registar um aumento brusco do número de casos, após confirmação do Ministério da Saúde de mais 62 novos infetados pela covid-19.

O MSSS assegura que foram analisadas nestes dois laboratórios um total de 340 amostras, sendo 244 na Praia e 96 em São Vicente, da qual registou-se 248 negativos.

Das 244 amostras analisadas pelo laboratório de virologia da Praia, houve 50 resultados positivos, das quais 31 na Praia (2 amostras do dia 17, 11 do dia 22, 1 do dia 23, 2 do dia 24, 7 do dia 26, 2 do dia 27, 2 do dia 28 e 4 sem data), 8 do Concelho de Santa Catarina (7 amostras do dia 23 e 1 do dia 24), 10 do Concelho de Santa Cruz (8 amostras do dia 23, 1 de 24 e 1 de 25) e 1 da ilha do Sal.

Testaram negativo 167 amostras, sendo a Praia com 111 (16 exames de doentes em seguimento), Concelho de Santa Catarina 18, Concelho de Santa Cruz 29 (5 controlo de doentes em seguimento), Hospital Regional de Santa Rita Vieira 2, Concelho de Tarrafal de Santiago 4 e Concelho de São Salvador do Mundo 3.

Foram realizados vinte e seis exames de controlo de doentes em seguimento da Ilha de Santiago cujos resultados se mantiveram positivos.

Já o laboratório de virologia de São Vicente analisou um total de 96 amostras, sendo a ilha do Sal com 91, das quais 12 testaram positivos (1 do dia 19, 5 de 25 e 7 de 26) e 79 tiveram resultados negativos. São Vicente teve 2 amostras analisadas que acusaram negativo para covid-19.

Foram realizados três exames de controlo de doentes em seguimento cujos resultados se mantiveram positivos.

O país contabiliza neste momento 1226 casos positivos acumulados de COVID-19, 602 casos ativos, 608 casos recuperados e 14 óbitos e 2 repatriados.